台股繼續上演反彈秀，研究機構仍抱持高戒慎態度，沒有貿然因市場反彈盲目樂觀，反而更重選股防禦性。大型投顧法人指出，旭富（4119）近期股價下挫三成，長線買點浮現；致新（8081）則為營運穩定的防禦型標的。

投顧龍頭生技產業分析師指出，全球3月新冠肺炎疫情大爆發以來，旭富股價已下跌30％，主要是因為市場動盪，因旭富占營收16％的抗憂鬱症原料藥之原料主要來自大陸，使投資人憂心潛在供給問題。

法人說明，旭富目前訂單能見度仍然明朗，且公司抗癲癇原料藥（VA系列）與抗憂鬱症原料藥（Duloxetine）訂單強勁。VA系列的Sodium valproate營收可望因原廠客戶而成長，係因旭富可望從其獲得更多CMO訂單；相較之下，Duloxetine營收成長則主要將來自大陸與日本潛在新客戶，目前Duloxetine大部分營收來自西班牙的單一客戶，該客戶已自美國贏得一大標案。整體而言，受惠於訂單增加與成本下降，旭富2020年營收、毛利率仍可望有年成長。

旭富股價相當於2020年預估每股純益11.7倍本益比，位於五年本益比區間10～27倍的下緣，估值相對偏低旭富經營管理階層宣布將發放2019年度每股5.8元股利，隱含殖利率6.3％，應可提供下檔支撐。

致新2019年第四季每股純益2.18元，略優於市場預期。第一季為傳統淡季，加上新冠肺炎疫情影響，致新預估營收季減10％以內、毛利率估計略降。

致新2019年營運表現大幅優於過往水準，主要成長來自大陸面板廠新產能開出、NB推出新IC奏效。

法人指出，展望2020年，致新營收目標年成長10％，主要成長仍是延續去年TV、NB的內容價值與市占率之提升，看好TV長期換機需求，NB成長有電競、Type C相關應用挹注。

(工商時報)