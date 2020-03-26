台股連續二日反彈，加權指數站回十日線，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）25日吹反彈號角，股價分別上漲6.46％、6％，收在6.59元、5.3元，成交量達12.65萬張、16.66萬張，交投十分熱絡。

觀察三大法人動向，外資大賣友達20,175張，投信也呈現賣超883張，僅自營商小買264張，三大法人合計賣超友達20,794張。在群創部分，外資買超群創4,170張，但本土法人投信賣超2,887張，自營商也賣超564張，三大法人合計買超719張。

根據IHS於3月22日更新3月面板報價顯示，所有尺寸電視面板價格呈現月增3.3％～5.6％，15.6吋～23.8吋IT面板價格月增0.3％～1.2％，行動裝置面板價格維持不變，但6.22吋面板是自2019年5月以來首次上漲，月增1.8％，為唯一例外。

值得注意的是，面板報價由32吋領漲，月增5.6％，主要原因是主要韓廠縮減LCD產能，位於大陸的面板廠，亦因新冠肺炎影響產能利用率，而使供給減少，進而帶動報價上揚。

法人認為，儘管電視面板價格自2019年12月來止跌，目前已升回到2019年7月價格水準，但對於未來數季全球市場需求，仍持較審慎保守觀點，主因為新冠肺炎逐步全球蔓延，可能對消費經濟活動產生負面影響，以致於造成需求的下滑。

新冠疫情帶動居家工作及線上教育需求，刺激筆電需求，筆電面板需求有機會延續至4月。但法人認為，筆電面板長期向下壓力仍在。

法人認為，東京奧運已確定無法如期於2020年舉辦，此一消息，將打擊高階電視市場，如8k／4k、大尺寸電視及mini LED電視，也會響市場對高階電視的消費力道。

(工商時報)