雖然目前蘋果（Apple）多空訊息紛雜，惟24日跌深反彈、幅度逾10％，市值重回一兆美元大關，加上相關供應鏈生產陸續恢復，國內多檔蘋概股大受激勵，包括穩懋（3105）、玉晶光（3406）25日雙雙大漲逾5％，成交量均達萬張水準，且較前一日增加，人氣回籠。

疫情蔓延，市傳蘋果可能將5奈米A14應用處理器量產時程向後遞延1～2個季度，iPhone 12也將延後推出，不過，美股近日反彈強勁，蘋果股價也回神強彈，激勵國內蘋概股齊揚，其中，穩懋股價上漲5.77％，收256.5元，成交量逾1.3萬張、日增6成，而玉晶光更大漲8.63％，以403元作收，成交量翻倍、逾1.4萬張，帶動相關權證交投也升溫。

公司高層表示，美國訂單未減，反而追單拉貨，包括基礎建設、筆電、伺服器等是今年主要成長動能；擴充產能計畫也未停下腳步，預計第二季底新增5,000片、月產能擴充至4.1萬片，日前公告已訂購5.67億元機器設備。

而玉晶光則是獲知名蘋果分析師出具報告表示，買點因近期股價修正而浮現，三大看好主因包括（1）股價自前高點修正約40～50％，已反映先前報告提及之疑慮；（2）玉晶光本月測試新下半年iPhone 7P鏡頭驗證進度優於預期；（3）未來2～3年iPhone高階鏡頭訂單能見度改善。

(工商時報)