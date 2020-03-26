近期雖受新冠肺炎疫情影響，導致農曆新年手機銷售旺季落空，短期手機銷售受到庫存偏高壓抑，不過，5G產業趨勢延續，法人看好下半年手機銷售可望復甦，聯發科（2454）將在換機潮中受惠，SoC出貨為今年最大成長動能。

聯發科前2月營收380.38億元，年增25.11％，今年第一季受新冠肺炎病毒干擾，導致電子產品消費急凍，預期將較去年第四季衰退約1成。不過，隨著中國大陸疫情趨緩，5G推進速度可望加快，且5G比4G手機SoC價格更高，SoC毛利率遠高公司平均，在5G手機SoC放量下，將提升聯發科行動運算平台營收、獲利向上提升，將是今年聯發科營運成長的最大動能。

若考慮新冠肺炎疫情影響，預估2020年5G智慧型手機產業全球出貨量為1.7～2億支，其中，中國大陸占1～1.2億支，聯發科5G智慧型手機高階、主流晶片將分別於今年第二季、第三季中末開始出貨，增添營運動能。

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(工商時報)