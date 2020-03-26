新冠肺炎疫情肆虐全球，衝擊高階智慧型手機需求，拖累光學鏡頭廠大立光（3008）近期股價連番走低，惟考量大立光仍是鏡頭市場中的長期贏家，美系外資重申「買進」評等，25日股價續彈6.14％、收在3,890元。

美系外資最新報告指出，全球疫情延燒，各國陸續採取封城、鎖國，恐影響終端消費性需求，因而調降今年全球智慧型手機出貨量4.9％至13.06億支，然預期2021年將年增5％至13.71億支。

同時，美系外資也下修大立光目標價，由5,500元降至4,150元，不過，由於大立光長線仍具高度競爭力，外資仍給予「建議買進」評等。

大立光2月受到疫情延後復工、工作天數減少，以及傳統淡季的影響，上月營收交出36.72億元，月減10. 6％、年增44.7％，探至去年3月以來新低，但仍創歷年同期新高；累積前2月營收達77.77億元，比去年同期增長31.9％。公司表示，儘管疫情使市場充滿不確定性，但目前看來，3月拉貨動能優於2月。

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(工商時報)