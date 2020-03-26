全球金融市場1月下旬以來受到疫情影響波動加大，截至3月24日，全球主要股市下跌幅度幾乎都超過20％，但同期間大陸股市在官方維穩政策加持下，滬深300指數僅下跌13.4％，相對抗跌。

觀察大陸境內開放式基金的股票投資部位，自去年8月以來與行情同步上升，但今年1月底至2月初，滬深300指數在疫情衝擊下回檔，但基金股票部位卻逆勢上升，目前仍處於近兩年以來的相對高位，顯示資產管理公司對於後市相當有信心。

兆豐國際中國內需A股基金經理人黃家慶強調，新冠病毒疫情在2月達到高峰，目前在大陸境內已獲得基本控制，接下來靠著新基建拚加速復工，可望彌補第一季因疫情所造成的損失。

大陸政府為對抗疫情，貨幣、財政政策皆加大力度。大陸股市自2014年後逐漸開放，國際資金持續湧入，淨買超狀況並沒有改變。即便是近期受到新冠肺炎疫情衝擊，2月北上資金淨流入仍高達116億人民幣，顯示境外資金依舊持續看好陸股後市發展。

以基本面估值來看，滬深300指數目前本益比約10.6倍，低於近十年的12.5倍均值，幾乎接近負一倍標準差，長期投資價值浮現，建議逢回檔分批布局。

台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，陸股相對美股漲幅較小，但GDP增速較高，相對具吸引力。展望後市，一旦疫情趨緩、復工良好，陸股爆發力行情可期，建議優先布局。

第一金中國世紀基金經理人張帆指出，金融市場面對不確定性時，會震盪甚至走跌，但只要疫情能夠獲得控制，市場應該很快就能恢復秩序。股市在疫情期間因恐懼情緒導致的暫時下跌，投資人反而要堅定信心，是逢低進場加碼的好時機。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，待大陸以外肺炎疫情新增確診下降，大陸政策發力支援基本面回溫及產業資本快速流入，有機會觸發陸股動能。

野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，短期看來市場情緒仍會受到疫情影響而波動，但今年多類題材發酵，景氣和產業進入回升期，不論5G手機的商機，電動車的量產，相關製造業、機器人等行業的復甦，數據中心重回成長趨勢，這些產業都已經走出循環的底部，需求短時間會受到疫情的影響，但不會持續停滯。

(工商時報)