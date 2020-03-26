台股近兩周重挫，大盤融資餘額降至千億元以下；但另一方面，伴隨融資大幅縮減，可正向看待此對於資金籌碼的影響。法人指出，由於全球各國政府紛紛降息跟採取寬鬆政策救市，也讓現階段市場資金更加充沛，未來一旦疫情緩和，隨著市場恢復信心，預期對於股市的挹注亦將趨於正面。

法人強調，短期台股跌幅深度已足夠，但是否底部確定，需要觀察以下幾項指標：其一是觀察疫情何時到達高峰期？若從義大利狀況評估美國，猜測高峰可能落在3月下旬至4月初。

二是油價何時止穩？安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，原油市場有其結構問題，但目前更多的是國際政治角力，有待觀察。第三是企業回購。現階段已有部分台灣企業開始實施庫藏股，是台股接近底部的另一項訊號。

資金動能上，儘管外資短期將台股當作提款機，但內資的部分一直有看到承接的動能。根據證交所統計，以金額來看，外資今年以來在集中市場大量賣超，以超越去年買超金額，接下來除非有更大的贖回壓力，否則外資再賣力道應有限。

法人表示，現階段台股大部分供應商現階段還沒有看到訂單下修，但股價已反映第二季甚至第三季潛在砍單風險。一方面，2月底大陸復工率約50～60％，3月已拉高至80～90％，先前擔憂的缺工問題沒有發生，缺料也獲得解決，供應鏈應無斷鏈之虞。

第一金小型精選基金經理人陳思銘表示，美國聯準會祭出「無限QE」措施救市，加上國安基金宣示進場消息，帶動台股止跌反彈，站回9千點之上。但全球新冠肺炎確診人數持續大幅增加，未有明顯減緩跡象，預期仍將干擾股市，台股仍可能動盪。

陳思銘指出，目前疫情主要影響大陸工廠延後開工及歐美各國消費緊縮，如未能在近期得到改善，並延續到5、6月，第二季訂單有下修壓力，企業獲利下修幅度也會較原先預期來得高。整體而言，觀察重點仍在全球確診人數何時遞減，以及台股量能有效縮減，將透露底部訊號。

(工商時報)