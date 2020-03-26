為感謝醫護人員在新冠肺炎疫情期間的辛勞，土城重劃區建案「紐約艾美」特別推出「向醫護致敬」活動，凡醫護人員享有購屋加贈GOGORO電動車一台的專屬優惠，力挺醫護人員安心成家，在土城享受美好生活。

土城長庚醫院即將於4月份啟用，為土城提供頂級醫療服務，「紐約艾美」不只力挺醫護人員成家，更擁有食衣住行育樂十分鐘便利生活圈；現有捷運板南線、未來萬大線加持，更有多線公車直達家門口，即使出門不開車也很方便。生活採買方面，青雲路上機能成熟，散步就能到家樂福商圈，特力屋、HOLA、燦坤3C、星巴克一應俱全，購物採買最便利。交通方面則有國道3號與65快速道路、清水交流道等公共建設優勢，可說是全方位滿足民生各種需求。

「紐約艾美」在社區規劃上亦相當豐富多元，迎接賓客的紐約主題廣場，擁有獨一無二的主題雕塑與多種綠樹植栽，回家就像走進公園裡。室內公設則有周末提供輕食服務的「有樂書屋複合咖啡館」，以及健身房、親子互動遊戲區、晴空野餐花園等多種豐富休閒公設，均以滿足親子家庭的實際需求為最大考量。除提供醫護人員安心成家方案之外，「紐約艾美」也在現場備有多項優惠方案。

接待中心在青雲路．明德路口。洽詢電話：（02）8262-1919。

(工商時報)