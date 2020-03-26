機捷A7重劃區推案遍地開花，佳晟建設新案「樂田田」主打高CP值，現正推出大三房含平面大車位+裝潢+冷氣總價只要768萬起，並提供20大購屋保證、五年防水保固及15年結構保固。

佳晟建設重視社會責任，不但認為「建築」是幸福產業，且唯有真心造家、用心服務才是擦亮品牌的不二法門，所以佳晟所給的，向來都比消費者想的多更多。

「樂田田」基地907坪，規劃四棟地上13-14層樓、地下四層建築，住家規劃21-47坪，含12戶店面共199戶，社區大門正臨保育區，車道從旁邊長庚二路進出。休閒設施有健身房、兒童遊戲室、會議室等。建材配備部分，B1至1樓採用戴雲發ALFA SAFE柱中柱工法加強結構耐震度；住家配備60×60公分冠軍拋光石英磚、防火門、三合一電子鎖、錦鋐氣密窗，以及大雅廚具、美國凱樂衛浴、馬可貝里壁磚及嚴選豪宅級的德國BWT社區淨水系統，搭配戶戶愛惠普淨水器，滿滿誠意與貼心，就從淳淨飲水開始。

「樂田田」面保護區第一排，近距A7+A8站，鄰頂好、美廉社、自由聯盟三大超商環繞，便利與未來性同步向前，輕鬆一擁光速交通，並同時囊括機能精采的長庚生活圈，從衣食住行育樂到醫療，樣樣大滿足。洽詢電話：（03）328-1188。

(工商時報)