丞石建築於21日在鳳鳴197地號舉行開工動土大典，該案基地位於鶯歌區龍五路、鳳三路口，不僅鄰近今年即將動工的鳳鳴車站，更面臨未來的9,000坪滯洪公園，可堪稱鳳鳴重劃區內最具地段優勢的位置。

此案是丞石建築繼「菁英薈」及「菁英薈2」後將於鶯歌鳳鳴重劃區推出的第三期建案。憑藉建材優勢與產品規劃得宜，丞石鳳鳴一、二期當時皆創下令人驚嘆的銷售佳績，於當地已累積了不少口碑，此次鳳鳴三期將主打面向首購首換族的二～三房產品，除延續丞石建築素來標榜的「開放式中島廚房」以及「零走道、高坪效」的設計規畫，據稱將會是鳳鳴區內唯一擁有「戶戶雙面採光」的個案，值得一提的是，過去廣受客戶好評的高規建材規劃也將升級，預計帶給客戶更尊榮的感受，據說目前網路上已有不少人詢問。由於目前個案尚在籌備階段，有興趣的民眾可透過下方連結加入丞石建築設立的官方群組搶先了解第一手資訊：https://lin.ee/sYDCzZq。

(工商時報)