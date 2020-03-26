與雙北房價比起來，桃園房價相對親民好入手，讓桃園成為人口吸力最強的城市，愈來愈多雙北客跨區買房，談到桃園市中心最受台北客青睞的熱門地段，非「經國路」莫屬，位居中正藝文特區生活圈，匯聚高檔豪宅、頂級食尚名店、富有藝文氣息的展演中心，被外界視為桃園最有價值的隱富聚落。

現階段區內土地開發已趨近飽和，璟都建設以精準獨到的選地哲學，於經國大道推出水岸藝術名邸「璟都芳華」，位居桃園市區搶手的黃金地段，坐擁市中心稀有水岸第一排絕美視野，掀起雙北精英換屋族爭相收藏永恆水岸極景。

「璟都芳華」匯聚桃園市中心最強生活圈，一次滿足生活、飲食、休閒、醫療、學區、交通、娛樂等全方位機能，緊鄰家樂福、南平商圈、經國國中、敏盛醫院等豐沛機能，盡享日常採買等便利機能；開車五分鐘至國道一號，30分鐘速抵雙北生活圈，假日與家人下樓就能親近自然，漫步在15公里的南崁溪河岸公園優享水岸之綠，騎乘搭車沿途欣賞生態景觀，享受都市中難得的居住環境。

「璟都芳華」聘請享譽兩岸「崗石藝術大師」林定三大師操刀設計，採歐式建築經典語彙，基座列柱為石材打造，搭配精緻石材雕刻、地板浮雕、鍛造欄杆花紋等，精心打造大器挑高7米迎賓大廳、戶外穹頂花園、歐式水池造景等公設，呈現巴洛克奢華氣勢。接待中心在桃園區經國路台銀旁。

(工商時報)