近月肺炎疫情在歐美加速惡化，加上國際油價重挫利空，市場避險情緒沸騰、恐慌性賣壓湧現，衝擊風險性資產回落，高收益債表現同步受制，隨各國救市政策相繼出台，高收益債違約情況依舊可控，加上評價面優勢顯現，若後續疫情能逐漸趨緩，仍有望逐漸吸引資金回流配置。

群益全球優先順位高收益債券基金經理人李運婷表示，全球主要央行紛紛降息及寬鬆，及推財政政策應對，雙管齊下料有助減緩疫情對經濟衝擊，油價部分因美國能源企業多已在2019年透過原油期貨鎖定價格避險，營收負面影響應有限。

摩根大通統計，2月美國高收益債違約率仍走降，顯示違約依舊可控，加上當前利差創2016年初以來高位，後續市場情緒逐漸恢復後，資金仍有機會回頭配置高收益債。

安本標準投資管理亞洲固定收益公司債投資主管Paul Lukaszewski認為，隨疫情全球快速擴散肆虐，加上油價大戰，衝擊全球金融市場信心，資金紛紛轉往避險資產。高收債中的新興亞債因高投資效率、低波動、低違約三大特色，平均信評表現佳，及較成熟債市更具吸引力的利差水準，隨全球利率繼續探低，基於追求收益考量，配置仍相對有利。

宏利投信亞洲信貸部主管張麗萍分析，肺炎疫情發展仍存在很多變數，公司債市場面臨短期壓力，若疫情持續超過三至六個月，市場和經濟衝擊將加重，服務業面臨嚴重損失。投資者透過調整資產因應，如降低或全數拋售易受疫情影響高收債部位，並主動管理投資組合風險。

李運婷強調，相較於一般高收債，優先順位高收益債因償債順序較高，同樣具高息的緩衝，且發債企業分布服務、零售、醫療保健、能源、基礎工業等多元性，對風險分散更有助力，長期波動度相對低，當前應是逢低分批布局高收債優選標的。

(工商時報)