近期全球市場掀起巨大波瀾，波動度指數（VIX）飆至史上最高，各類資產幾乎都同步受挫。而彈性布局於全球債券市場的環球收息債券基金，過去一直以因應市場波動為主軸。面對這樣的震盪，施羅德環球收息債券產品總監Sriram Reddy說明三大策略，包含分散布局於歐洲及英國、主動式選債、率先防禦，可作為債券投資人的參考。

Sriram Reddy指出，策略一為分散布局於歐洲、英國，團隊投資策略是以預期報酬為導向，透過科學化的量化模型配置。在此模組中，另外會設定條件限制，以確保其能真正達到全球化多元布局，因此相對於同類型基金，基金有更大比例在歐洲與英國。

同時配置歐洲以及英鎊計價的信用資產，事實上的確有益於投資組合表現，能夠避開近期美國市場較大的跌幅。從數據來看，今年來至3月19日，美國投資級債券的報酬率下跌9.6％，但歐元和英鎊投資級債的跌勢則相對輕微，分別為-6.3％、-8.5％。美國之所以顯著落後，是因為能源產業占比較高，未來可能會看到更多能源企業面臨降評風險。

而歐洲或英鎊計價的信用資產，大部分買盤來自歐洲的法人機構如退休基金或保險公司，海外零售投資人持有的比重較低，加上歐洲還是負利率環境，有利長期買盤支持歐元或英鎊的信用資產。

Sriram Reddy指出，策略二是主動式選債，在當前的環境下，主動選債非常重要，因為經理人可以選擇避開有問題的券種或產業，但被動式的投資策略必須緊跟基準指數作配置，欠缺彈性。

Sriram Reddy指出，策略三是率先防禦，因為採取主動式選債策略，透過長線趨勢觀察，投資團隊在去年預期全球可能陷入經濟衰退，因此今年初時就大幅降低高收益債比重、並同時增持投資級債。

另外，團隊也持有具防禦性質的標的像是醫療保健、公用事業、電信產業，即便現在處於全球經濟活動減緩的時期，但預期這些產業仍能表現不俗。銀行產業也是主要投資標的之一，主要布局在金融業發行的主順位債券，當前環境之下或許表現會落後，但持有的都是體質好的大型銀行，在信評、流動性以及償債能力等較佳。

(工商時報)