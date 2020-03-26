新冠肺炎疫情急速擴散，全球市場持續下修，但近期全球醫療保健類股相對抗跌，銀行財富管理認為，這波疫情擴散快速，義大利、伊朗、西班牙、美國等情況嚴重，將加速醫療專家研發新藥與疫苗，以及生技製藥、遠端問診、網路醫療輔助，有助醫療類股中長期表現，建議趁早開始分批布局，或採定期定額持續投資。

疫情影響全球股市修正跌幅達三成，機構法人認為，包含美國以及各國央行與政府皆積極採取行動，為市場注入強心針，但眼前大幅震盪，源於疫情對供給及需求造成的不確定性影響，各國對疫情掌握度、新藥物研發進度，將成為進一步穩定信心重要關鍵。

銀行財富管理表示，國內核備發行的全球醫療保健基金共十檔，近一個月表現相對抗跌，其中富蘭克林華美全球醫療保健基金跌13.69％、野村全球生技醫療基金跌13.71％、景順全球康健基金跌17.3％，同類型（十檔）基金平均跌18.13％，相較於全球股票（63檔）基金平均跌24.54％，醫療保健較抗震，建議逢低分批布局，或以定期（不）定額進行中長期投資。

資產管理公司指出，疫情直接衍生出的需求，包括檢測、治療、照護等，更間接帶動對遠端醫療的重視。根據經濟學人報導，自疫情爆發以來，京東集團醫療子公司JD Health每月諮詢量成長十倍，若無疫情助長，要改變消費者行為至少五年。

機構法人強調，疫情升溫下，物聯網醫療、病毒預防、檢測、治療等醫材類股將更受重視，其中掌握關鍵技術個股，包含醫療服務、預防醫材、檢測儀器、治療藥研發等公司，未來發展在短中長期皆有表現機會，建議不妨利用這類醫療保健基金繼續長期投資，掌握投資好時機。

(工商時報)