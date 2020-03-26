新冠肺炎急速擴散，衝擊金融市場，法人指出，雖然生技指數近期隨市場市場走低，不過表現可謂相對抗跌，主要是因為病毒疫情快速擴散，美國總統川普已要求製藥廠加速研發疫苗速度，相關疫苗的研發或批准程度可望加速，這對生技業發展有極大的支撐效益，投資人可逢低布局。

瑞銀（盧森堡）生化股票基金產品經理張婉珍指出，美國FDA新藥核准速度相對積極，去年共核准48種新藥，今年則已核准十種新藥，速度快於去年。

病毒疫情帶來的相關疫苗、檢驗試劑將陸續釋出，也為近期投資焦點，建議投資人把握機會伺機分批布局生技類股。

除了產業利多的支撐，就技術面來看，美股投資氣氛似乎也來到相對的低檔。張婉珍表示，儘管目前市場恐慌情緒還是相當高，不過VIX指數已從上周的高檔小幅下滑，根據過去年十年歷史經驗，當VIX恐慌指數上揚到高點後，後續六個月美股平均漲幅為11％，因此不建議此時恐慌性的出售生技股，反而應利用拉回時逢低布局，藉此降低投資成本，以參與股市未來上漲契機。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕指出，全球央行大行寬鬆政策，聯準會暗示利率將維持在低檔一段時間，經濟有望在寬鬆政策的支持下止穩回升，股市表現可期，加上藥廠併購活動回溫，生技製藥類股前景看俏。

此外，根據數據顯示，醫療生技盈收獲利成長，產業具備基本面優勢，在產業發展長期趨勢明確的利多下，預期醫療保健類股後市仍有持續上漲的空間。生技醫療原本就具長多趨勢，加上發生國際疫情更彰顯其投資價值，建議投資人可運用生技ETF或基金定期定額，掌握中長期布局的好時機。

(工商時報)