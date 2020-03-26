受新冠肺炎疫情的擴大影響，美國股市3月以來普遍下挫兩成以上，造成投資人信心鬆動。不過，在各國防疫措施陸續出台下，具有醫療保健類股多空觀察指標的MSCI醫藥和生命科學指數、MSCI醫療健護指數則僅拉回修正一成多，顯示市場仍看好醫療保健產業長線走多。

凱基醫院及長照產業基金經理人黃廷偉表示，美國聯準會宣布第二波寬鬆行動，除了將無限量購債，範圍也擴至公司債及市政債，期望透過此舉寬鬆措施能進一步紓緩市場流動性的壓力，預料將有機會挹注美股反彈力道。

黃廷偉指出，受惠於企業獲利與估值評價等兩大層面看多，醫療保健類股後市仍可期。若觀察企業獲利面，根據FactSet機構統計至今年3月6日，美國S&P 500中的醫療保健類股今年第一季營收增幅預估值達到7.7％，高於S&P 500整體的3.8％預估值；獲利水準方面，醫療保健類股首季獲利增幅預估值可望達4％，也遠高於S&P 500整體的負0.1％預估值；從營收、獲利有望雙雙成長的角度來看，隨著後續美股進入企業財報周，展望亮眼的醫療保健類股表現值得期待。

黃廷偉分析，醫療保健類股目前估值僅15.2倍，低於S&P 500指數的17倍估值，在評價面較佳情況下，醫療保健族群股價則有向上空間。整體而言，醫療保健類股挾著防禦特性，在市場疲弱或震盪加劇的期間能發揮抗跌力；反之，在市場上漲之際，醫療保健類股漲幅往往也能高於整體美股，具有跟漲抗跌的投資特性，建議可定期定額分批承接醫療保健基金。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，目前全球疫情處於擴張期，若以大陸經驗來推估全球經驗疫情高峰有望落在5、6月，屆時市場波動有望回穩。此波醫療健護類股在疫情下相對受惠，特別是生技醫療類股表現相對抗跌，近周那斯達克生技指數（NBI）上漲3.19％，居所有產業之冠。

江宜虔看好中小型生物科技公司表現，主要是目前全球研發進入後期臨床實驗階段的藥品，多屬中小型生物科技公司。整體來看2020年金融市場難見平靜，疫情持續蔓延、年底總統大選仍將造成市場波動，由於醫療類股與景氣依存度低，故防禦性佳，且成長動力將持續，醫療產業具有相對投資價值，建議可逢低分批加碼醫療基金。

(工商時報)