受新冠疫情影響台灣也跟上全球吹起降息風，全球央行齊力以寬鬆貨幣政策積極應變。投信法人表示，儘管經濟景氣並非貨幣政策可立刻修復，但對市場情緒和風險性資產價格仍有扶持作用，至少可舒緩流動性緊縮壓力，但在各類風險性資產快速輪動下，建議投資人以多重資產布局較能嚴控下檔風險。

觀察新興亞洲國家由於爆發時間較少，如大陸與南韓疫情有緩和現象，因此近月跌幅相對成熟國家較少。據高盛的風險性資產意願統計，近期新興市場相對成熟型市場配置意願提高。

保德信策略報酬ETF組合基金經理人歐陽渭棠分析，主要是目前新興市場股價指數已下跌至近24年來移動平均水準，根據過去重大歷史下跌經驗，在此水準下新興市場將有所支撐，因此市場配置意願提高。

歐陽渭棠指出，通常經濟數據負面影響會在疫情緩和階段，目前新興國家經濟已開始反映負面衝擊，其中最主要集中在大陸，而由於大陸往來密切度高的新興國家受到衝擊較深。

相對成熟國家疫情多在3月爆發，若以大陸經驗，實施管制至疫情擴散速度約耗時一個多月，推判歐美成熟國家負面影響將落在5至6月，預期風險性資產將會出現快速輪動。

全球央行齊力寬鬆政策，可提增市場流動性，股票債券將獲此支撐，惟須觀察後續疫情對經濟衝擊影響的程度，未來復工狀況等，目前市場風險情緒依然敏感。

根據過去經驗，當資產出現快速輪動時，多元靈活配置產品正報酬機率逾八成，建議投資人選擇靈活操作多元資產提前卡位，提高投資勝算讓資產持盈保泰。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，當前正值市場恐慌情緒高漲，因此在現階段價格調整、前景未明的過程之中，選擇合適的資產並靈活調整配置將是投資重大關鍵，建議穩健操作的投資人不妨進一步選擇結合成熟國家股票、高收益債、可轉債、特別股、REITs、公債所形成的六大資產配置來因應。

由於這六大資產的特性迥異，能攻能守，短期可增持防禦部位做為避險，待市場落底，擇機加碼潛力資產以掌握反彈契機，以達風險控管、投資效益兼顧之投資目標。

(工商時報)