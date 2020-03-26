來自法國的鋒裕匯理投信，與同樣是法商的法國巴黎人壽攜手合作，在投資型保單商品內加入「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」，提供法國巴黎人壽保戶和投資人更多元且全面的選擇。

鋒裕匯理資產管理北亞區行政總裁及鋒裕匯理投信董事長鍾小鋒表示，鋒裕匯理資產管理為歐洲最大，也是全球前十大的資產管理公司，資產管理規模超過1.653兆歐元，提供投資人全方位投資服務。

法國巴黎人壽表示，「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」為台灣唯一加入黃金為避險工具的多元收益基金，法國巴黎人壽將此基金納入投資型保險平台中供保戶選擇，透過鋒裕匯理投資團隊專業價值投資法，以適合市場動盪現況方式，幫助保戶創造機會。

鋒裕匯理投信表示，面對不平靜的金融市場，投資人可透過真正投資全球，分散股票、債券及黃金相關證券與貨幣市場工具的投資組合掌握多元收益機會。

鋒裕匯理長鷹多元收益基金核心投資策略，為「長鷹全球價值投資策略」，策略成立於1979年，經歷市場40年的多空淬鍊，能彰顯長期投資價值，端賴嚴守「安全邊際」投資準則，堅持投資具顯著折價空間的高品質公司。

策略同時看好黃金在金融市場波動下的避險地位，將黃金納入投資組合，有助於降低整體波動度，是目前在台核准境內外多重資產基金中，唯一採用黃金避險的多重資產策略。

鋒裕匯理長鷹多元收益基金動態配置於全球股票、全球投資級公司債及政府公債、黃金相關證券與貨幣市場工具，多元布局多樣資產，為投資人打造兼具低波動及穩定收益的投資方案。

法國巴黎人壽推出多元類型投資型保單，兼具投資和保障的保險商品，可滿足不同客群的投資偏好。目前擁有「鋒裕匯理長鷹多元收益基金」的法國巴黎人壽商品，包括耀動100投資型保單、好利成彰投資型保單、財富滿滿投資型保單、滿福100投資型保單、穩賺100投資型保單和金賺100投資型保單。

(工商時報)