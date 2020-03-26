新冠肺炎疫情擴散的擔憂造成全球股市連日恐慌重挫，高收益債指數也崩跌，3月至20日為止，美銀美林美國高收益指數的跌幅17.5％，雖然向下承風險漸低，也有部分法人開始找買點，但富貴險中求，作好資產配置較重要。

柏瑞投信表示，美國聯準會（Fed）已經緊急降息因應，之後在全球央行也陸續推出相關措施降低經濟衝擊的信心宣示下，可望逐漸緩和投資人的情緒。

柏瑞全球策略高收益債券基金經理人邱奕仁表示，美國經濟持續受惠於強勁的消費者支出而維持溫和穩健的基調，企業獲利穩定使違約率不易大幅攀升，雖然因疫情擴散及油價震盪導致避險情緒升溫，但因為高收益債的利差擴張，也浮現了投資機會，若疫情衝擊淡化後，隨著風險情緒回溫，追逐收益的趨勢將為高收益債的需求面提供支撐。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊則表示，受到新冠疫情及油價重挫的兩大打擊，過去幾天，美國高收益債券的利差已大幅擴大，達到了2016年初的水平，未來仍有可能進一步擴大。

如果未來油價持續下跌，長期來看勘探和生產（E＆P）以及能源服務業中的多數發行人可能面臨違約風險。

考量短線美歐新冠疫情仍在升溫，全球央行降息潮再起的趨勢下，適度納入高信評的美國政府債（GNMA），將有助於降低投資組合的整體波動。

法人表示，ICE高收益債數3月20日的一年利差甚至高達1,010點，儘管利差相當嚇人，但價格也反映逾10％隱含違約率，再向下分批逢低承接風險愈來愈小，若保守型投資人，建議布局多元債基金。

邱奕仁也認為，因未來疫情發展實難預判，資產價格波動恐會加大，而債息收入的累積才是較能掌握的報酬來源，目前最重要的功課就是做好資產配置，在此低利環境和經濟前景不確定性較高的環境下，以收益型的資產當作核心配置為宜。

(工商時報)