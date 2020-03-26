新冠肺炎疫情往大陸以外地區擴散，對於全球經濟及投資信心形成負面影響，美國兩度非常規降息，點燃投資人對經濟衰退的疑慮，導致全球股市重挫，美股頻頻熔斷，VIX指數於3月16日來到82.69，超越金融海嘯高點。投信法人強調，主要資產除避險型公債以外遭全線拋售，錯殺情形普遍，現階段可用多重資產配置因應。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，2020年市場仍有不少變數須提防，投資人想掌握市場機會又擔心風險，建議可採多重資產配置來因應，結合以美股為首之潛力資產、搭配具高息優勢的高收益債及特別股，以及公債和投資級債兩大避險資產來降低投資組合波動風險，形成「GOOD潛力、固收益、顧風險」一兼三GOOD的投資組合，更能因應市況攻守兼備。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，觀察MSCI世界指數目前本益比來到15.6倍，都低於近一年、二年與五年平均值超過2個標準差；與十年平均值相較，也低了1個標準差以上，負乖離情形相當明顯，代表股市已提前而且大幅反映基本面利空。投資人可趁市場調整之際，定期定額逢低逐步建立投資部位。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示，投資人可以跨國組合平衡基金的多元分散布局特性，達到進可攻、退可守的投資效益。

安本標準投信投資長彭炫通指出，在當前環境下，投資者應採取審慎而多元化的策略，擺脫傳統股債配置的框架。舉例來說，新興市場當地貨幣主權債，長期前景亮麗。此外也建議增持美國抗通膨債券TIPS、澳洲債券及日圓，有助在市場波動升溫之際分散風險。

野村環球基金經理人沈思瑩表示，操作策略上，風險承受度較高的投資人可以採取行動進場；至於風險偏好較低的投資人，建議等待各國政府相關政策更加明朗及疫情緩和後再進場較為安全。

台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭表示，在疫情不確定性仍高，基本面轉弱、風險升高下，股市及債市波動度皆將大幅度提高，建議採多元資產配置策略，降低風險性資產比重，提升抗波動及高息收產品比重。

(工商時報)