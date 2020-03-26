台灣基金界年度盛事，由財團法人台北金融研究發展基金會主辦，彭博Bloomberg、今周刊合辦之第23屆傑出基金「金鑽獎」於3月25日正式揭曉得獎名單，摩根投信、野村投信是此屆最大贏家。

此屆符合評選標準的國內基金有192檔，ETF基金有141檔，海外基金連同國內跨國投資基金總計近1,500檔。國內基金獎計有10家投信公司發行共七檔基金得獎、七檔基金入圍；ETF基金獎有五家投信公司發行共有六檔基金得獎、八檔基金入圍；海外基金獎則有13家投信投顧公司所發行或總代理的22檔基金得獎。今年「摩根投信」、「野村投信（含總代理四檔基金）」分別拿下五個獎項，表現亮眼。

金管會主委顧立雄專文致電賀詞指出，脫穎而出的基金，除彰顯對表現傑出的基金、基金經理人及研究人員的卓越貢獻，更是對基金公司及人員莫大的肯定與鼓勵，有利於資產管理業界的進步，亦能提升社會投資大眾對「專業理財」的關注與重視。

金管會證期局副局長蔡麗玲則提到，金管會將扮演推動資產管理業進步的動力，持續檢討放寬現行法令規範，以利基金的管理操作能更靈活、基金商品的推陳出新，讓投資大眾有更多的投資選擇，並逐步與國際接軌。主辦單位台北金融基金會董事長周吳添亦提起，在詭譎多變的國際局勢下，傑出基金「金鑽獎」始終秉持保障投資人權益及不斷創新精神，與時俱進。

每年主辦單位「財團法人台北金融研究發展基金會」號召各參與單位與得獎之基金機構，共同舉辦回饋社會公益系列活動。累積至2019年，傑出基金「金鑽獎」捐贈之愛心救護車／巡迴醫療車已有23台之多，「基金志工日」也已持續舉辦18年，共同基金論壇與系列講座更累積舉辦63場。今年主辦單位將持續開展此系列活動，落實回饋社會公益之理念。

(工商時報)