富邦人壽啟動2020年度暑期及下半年職場實習計畫，即日至5月17日截止徵件，針對大三以上不限科系的學生，提供多樣化實習領域，大專院校同學皆可報名。

富邦人壽自2016年開始舉辦「校園人才培育銜接計畫」，過去四年來共超過500位學生加入實習行列，直接進入企業體體驗職場，富邦人壽更為每位實習生安排導師，除提供專業上的協助外，也幫助實習生快速適應職場。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，透過校園人才培育銜接計畫，提供養育人才的優質環境，豐富實習內容不僅讓學子們發揮專業、養成多角化能力，也藉實務工作提升職場適應力。

根據富邦人壽實習計畫數據顯示，高達約四成之實習生來自保險金融本科系，近三成則來自資訊相關科系，有意參與實習的學生背景專業且多元，並不侷限在單一科系，進一步觀察近三年（2017-19）富邦人壽實習生科系分布發現，來自資訊相關科系的學生已從2017年的17％，大幅提升近一成（26％），顯示保險業因應金融科技發展，在此領域的人才需求逐漸增加，亦反映現今學子積極培養自身跨領域的專業能力。

富邦人壽因應保險科技發展、保險保障深化等趨勢，提供資訊科技、財務投資、行銷企劃、精算統計、保戶服務、通路服務等六大領域實習，且分為職場實習、暑期實習、學分實習三大模式，讓同學能夠依據自身的需求安排實習計畫。

(工商時報)