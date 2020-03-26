康健人壽針對新手媽媽、二度就業或面臨職場瓶頸的婦女，提供保險電話銷售工作。此類工作具備工時固定、周休二日的特性，為女性打造友善的職場環境，婦女在工作之餘，仍可有完整的時間陪伴家人，更有機會挑戰六位數高薪，擁有完整的職涯規劃。

康健人壽近年更發展大數據分析等技術，協助電銷人員提高成功交易的機率。康健人壽將於2020年招募600名電銷人員，擴大招募二度就業的婦女或新手媽媽復出職場。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴表示，我們瞭解現代婦女面對二度就業或轉職時，容易擔心專業知識不足或無法兼顧家庭。康健人壽提供安全、體貼的就業環境，配合專業教育訓練及電話行銷技巧，讓婦女在重返職場時更有自信並獲得成長，也幫助所有同仁擁有更健康、更幸福以及更安心的未來。

康健人壽提供優於勞基法的休假與福利制度，員工享有10～15天以上的年假，能在工作與生活中取得彈性。另康健人壽的升遷管道透明暢通，電銷中心主管有90％皆為內部晉升，更有高達30％的電銷人員收入可達年薪百萬。

(工商時報)