合庫銀行去（108）年自結稅前盈餘達189億元、EPS 1.65元，獲利亮眼，皆創歷年新高。合庫金控暨銀行董事長雷仲達於3月25日召集總行各管理單位一級主管共同舉辦「109年度經理人會議」，向全行經理人宣達今年度營運策略及業務推展目標，期許再創盈餘高峰。

雷仲達表示，去（108）年雖面臨全球經濟情勢震盪及國內金融經營環境競爭激烈之挑戰，該行全年自結稅前盈餘仍持續成長，資產品質方面因審慎控管風險，呆帳覆蓋率由107年底的448.38％提升為498.81％，逾放比則由0.28％降至0.25％，均創歷年最佳紀錄。

雷仲達期勉全體同仁109年朝聚焦金融科技應用、優化數位服務體驗，整合跨境金融服務、提升海外盈餘貢獻，精進風險管理效能、有效控管資產品質，落實公平待客原則、恪守法遵內控制度，強化組織競爭優勢，與打造台灣樂活安養信託第一品牌等業務方向持續努力。

合庫銀亦將積極佈局全球，繼去（108）年成立柬埔寨金邊轄下堆谷支行，加計將於近期開業的寮國永珍分行及申設中的美國休士頓分行、越南河靜分行及平陽代表人辦事處，海外據點將達27家。

(工商時報)