為幫助學生升學就業雙管齊下，理論實務軌道並行，聖約翰科技大學整合政府、學校和企業三方資源，借鏡德國「雙軌制」職業訓練模式，開辦「雙軌訓練旗艦計畫」。109學年度結合六家合作企業之資源，開設「機電整合」職類專班，學生不但能同時保障升學與就業，更能預約未來進入職場的門票，達到「入學即就業」的目標。

聖約翰科大艾和昌校長表示，透過「做中學」訓練模式，讓學生在就學期間學習高科技技術及提升工作場所適應能力，也協助企業培養所需的人才。學生每週在企業工作至少三天、到學校上課二-三天，並可獲得政府至少50％學費補助，訓練期間每個月還能領到基本工資以上的津貼。學生不但可以減輕家庭經濟負擔，表現優秀者更能在畢業後順利留任企業，比同儕取得更多就業優勢。

曾參與「雙軌訓練旗艦計畫」而進入天威機械工業公司接受訓練的張錦河指出，選擇「雙軌訓練旗艦計畫」不但讓他兼顧學位與專業技術，更因為有勞動部的學費補助，讓他減輕不少經濟負擔。完全沒有機械背景的他，透過自己的努力，加上學校教育及天威機械扎實的實務訓練，讓他一次考取「CNC銑床」、「一般手工電銲」及「堆高機操作」等3張技術士證照，同時也留任企業工作，無縫與職場接軌。

聖約翰科大機械與電腦輔助工程系109學年度將與大井泵浦工業、永璽科技、全球傳動科技、映象、春源鋼鐵工業及理研電器等6家企業合作開設「機電整合」職類專班，歡迎29歲以下，高中（職）畢業或同等學力者報考，報名日期自109年3月30日至7月30日截止，詳情請至學校網站：https://reurl.cc/9EXqDV 瀏覽，洽詢電話：（02）2801-3131轉分機6454、6455。

除此之外，聖約翰科大109學年度碩士班及碩士在職專班熱烈招生中，幫助有意願精進自己的各界人士厚植專業、加值人生。碩士班網路報名時間自109年3月31日起至4月24日截止；碩士在職專班自109年3月12日至6月4日受理網路報名，詳請請參閱http://sjupa.sju.edu.tw/sjurect/ ，諮詢專線：（02）2801-3131轉分機7001、7004、7007 。

(工商時報)