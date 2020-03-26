凌亨企業由老闆廖文芳一手創辦，成立已有30多年，為專業塑膠製品代工廠，主要產品是消防偵煙器及插座等，多數銷往歐美國家。

提到企業經營歷程，身為企業二代廖廷軒表示，公司最早是從模具製造維修起家，在市場前景與長期營運的考量下，決定轉型至塑膠射出，開始投資設備，陸續通過產品認證，客戶測試要求等，才一路發展至今。

凌亨近年除了陸續進行設備更新投資，往工業4.0自動化發展外，廖廷軒也相當重視內部的員工教育，他分享曾經在與一位作業員聊天時發現，當時員工對各料件及產品的熟悉度不夠高，因此，他連夜將所有公司料件、成品一一列成型錄，發給全體同仁，即使只是一個小動作，卻能提升生產效率，減少員工誤拿料件可能性。

走入凌亨企業，除了聽見規律的產線運作聲外，還有一塊掛在牆壁上，標著「邁向標竿、追求卓越；領先群倫、客戶滿意」的藍色大字招牌映入眼簾，這是公司自成立以來就確立的品質政策，要求把產品做到最好，是追求長遠經營的一貫方針。

廖廷軒看著招牌，邊分享先前接單的一段故事，客戶提出要趕工生產一批塑膠外殼，當時產品順利製造完成，但顏色有些許落差，即便客戶端認為不造成影響，但董事長看了看產品，立刻下令整批重做，堅持要做到最好，最終，這個客戶成為了凌亨企業長期合作對象。

經過這件事情，讓廖廷軒留下深刻印象，到了他開始負責相關營運工作時，也把「邁向標竿、追求卓越；領先群倫、客戶滿意」一直謹記在心，就算市場變化快速，還是要回歸把產品做到最好的本質上，對於未來市場發展，廖廷軒表示，塑膠製品代工業「應用很廣，卻也很競爭」，放眼望去，不論是大型設備塑膠外殼，或是人手一個的手機套，其實都藏著龐大商機，重點在於如何挖掘、開發需求。

廖廷軒認為，先前客戶大多數都是互相介紹而來，對外曝光度較低，但現在網路發達，開發新市場的方式也不同於以往，透過參加社團以及網路資訊，不僅可拓展人脈，還能從中了解趨勢，像越來越多新創公司成立，都有製造產品需求，則是他近期關注的一大潛力市場。

(工商時報)