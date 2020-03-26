新冠肺炎疫情，讓全球股市競相跳水甚至觸動熔斷機制，恐慌情緒的上升摧毀了投資人持股的信心，也導致市場波動加劇，但何時可以進場買股？

日盛證券總經理黃進明表示，當股市出現非理性的大跌甚至超跌時，長線的投資人是可以開始考慮分批進場布局。

此時建議投資人可善用「日盛Online」APP─財報模範生功能進行「擇優」，找出體質好的公司，好財報的公司不論在營益率、EPS、ROE、殖利率、營收成長率等表現相對出色，分數愈高代表公司整體營運績效愈好，所謂漲時重勢，跌時重質，當利空因素逐漸淡化時，有基本面支撐的個股，屆時反彈的速度就會快，並且逐步回到原本的軌道。

透過財報分數找出好的投資標的後，投資人還會想了解股票應該何時買進最安心？隨著疫情的漫延，台股跟著上演「跳樓拍賣」，加權指數從高檔至今已回檔二成多，投資價值已慢慢浮現，何時買進才能安心呢？關於「擇時」的問題，投資人可利用「蛛網理論」再參考「日盛Online」App裡的合理股價功能，「合理股價功能」是透過學術上權威的四大股價理論模型推算，國際上具有影響力的投資機構以及巴菲特都以此模型為依據，推算合理股價。

「日盛Online」App合理股價功能是依據每檔個股的產業發展趨勢，並參考過往的財務數據與股利發放模式，研判出該檔個股未來可能的獲利能力與股利發放金額；再利用學術理論計算出投資者的必要報酬率，將該公司未來的價值折現至目前，推論出該公司應有的合理價值。

投資人此時不妨檢視手中持股，汰弱擇強，並保有適當的現金，待疫情緩和時，選擇具有產業前景及在該產業領域中具有競爭優勢，財報佳的企業，搭配利用「日盛online」APP來提高投資效率，打造專屬自己的勝利模式。

(工商時報)