新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發，不少台灣企業面臨大陸廠區停工又復工，供應鏈斷鏈、銷售斷鏈、業績下滑、資金調度，再加上如碰到人員需居家隔離或居家檢疫時的工作銜接等等問題，資誠聯合會計師事務所審計服務副營運長林一帆提出企業董事會與經營團隊可以針對五大重點檢核，以因應疫情對營運造成的不確定風險。

林一帆指出，採取緊急因應措施之後，董事會在公司治理運作中，對於公司的風險監督及戰略指導負有責任，因此，針對此次疫情，董事會應與經營團隊進行更頻繁的溝通，以瞭解疫情對公司營運計畫及各項營運的影響，以善盡職責。而檢核五大重點：

一、年度營運計畫能否持續推動？年度營運目標能否如期達成，例如：資本投資策略、資金募集計畫、併購計畫、供應鏈策略、人力策略、成本預算規畫等。

二、生產循環衝擊多大？如何因應？建議宜由經營團隊說明廠區及供應鏈受影響及復原狀況，例如：復工時程、當地政府採取的措施等；安全庫存；產銷協調情形，以及競爭者受影響情形。

三、客戶組合的違約風險與信用風險，建議應該要求經營團隊掌握業務面變化情況，例如：手上訂單的履約能力等。

四、人員的權益及辦公處所防疫，可針對是否依法保障居家隔離或居家檢疫員工之請假及薪酬權益、如何即時掌握人員健康狀況、如何降低人員在辦公處所的感染風險，以及如何確保人員居家隔離或居家檢疫時不會影響公司正常營運。

五、財務狀況、資金流動性是否安全，建議應該了解重點有：現金水位、應收帳款收回風險、應付款項付款能力、債務到期之償付能力、流動比率、負債比率，以及公司能否適用政府為受疫情影響企業推出的租稅措施和其他融資措施。

(工商時報)