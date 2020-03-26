中國文化大學廣告學系台灣廣告史研究中心，為全國唯一學界的研究中心，今年以「逆．時空」為題，討論過去廣告業的發展進程以及如何因應日新月異科技進步帶來的轉變，特邀請凱普洛克國際傳媒董事長邱榮光、台灣電通董事總經理胡嵓巽以及先勢行銷傳播集團執行長黃鼎翎等，汲取廣告先進們寶貴經驗及智慧，透過文字影像永久傳承，了解台灣廣告史的發展脈絡。

凱普洛克國際傳媒董事長邱榮光從事廣告業長達60年之久，為橫跨媒體世代的領航者，除了為整個廣告圈注入心力，更是喚醒平面媒體相關意識的重要人物。在當時媒體還不受重視的年代，他跳脫時代給予的偏見與限制，匯聚整個台灣平面媒體圈的同業人員，開拓了一段平面媒體無法被取代的輝煌時代。

邱榮光認為「無論媒體環境如何變化，最重要的還是在於回應客戶的需求。」，並勉勵年輕人要懂的去嘗試，因為書本上與實際的經驗是完全不同的，不能以金錢為前提，須仔細思考未來追求的方向。

台灣電通董事總經理胡嵓巽為了讓台灣廣告產業的環境更加理想，不惜付出自己的專業與時間，投入於公共事務，協助解決廣告公會、經營者及從業人員疑慮；同時也運用自己的法學背景，爭取對於產業有利發展的法條，將台灣廣告產業視為己任，力行永續經營的理念。胡嵓巽認為，必須時常把一件事情拿出來琢磨，思考當下每一件事情的必要性，將每一次的失敗當作下一次成功的養分，做好自己的本分，而最基本的就是「認清自己是什麼人」。

先勢行銷傳播集團執行長黃鼎翎與楊忠翰夫妻一同創立先勢公關。並運用過往在各領域所累積的工作經驗，一步步為公司打下基礎，讓先勢一路成長為本土數一數二的公關傳播集團。不僅成立《滔新聞》影音平台，成為第一個創立原生影音媒體平台的公關代理商，更帶領迎戰數位社群時代。而黃鼎翎始終認為「因為熱愛而努力，因為努力而堅持，因為堅持而夢想，因為夢想而至今。」，要認清自己的初心，對自己的生涯有願景，成為一直往下走的動力。

(工商時報)