新冠肺炎疫情全球延燒，臺灣防疫嚴謹，國人紛紛取消出國行程，選擇國內旅遊相對安全。3至4月的澎湖擁有溫暖和煦的陽光、湛藍的海水，如詩如畫的美景與海灘能讓人忘卻了煩惱，澎澄飯店因應疫情，從安心住、 養生食、健康動三面向著手，推出「二泊三食 食樂趣」住房專案，二人成行，每人只要3,600元起，享用主廚精心設計的藥膳養生煲湯與煲飯，每天還有星探索專業教練特別規劃的「全民一起動」健身課程，讓旅客由內而外全面抗疫。緊鄰飯店的三號港購物中心祭出超有誠意的雙重優惠，即日起至3月31日止，只要入住澎澄的房客，除原有的離島免稅優惠外，再享單筆滿額最高八折優惠，出示立榮航空登機證消費還能再享現抵，為CP值最高的雙重購物優惠。

澎澄飯店積極配合政府的防疫措施，全體員工皆配戴口罩，館內每日加強清潔與消毒，各入口處增設洗手液供旅客使用，提供最安全舒適的環境。館內擁有高空露天泳池，能將藍天與港景盡收眼底，健身房與高空籃球場能讓房客盡情揮灑汗水，除此之外，悠閒的午後可以預約專業芳療師享受油壓按摩SPA，也能盡情享受三溫暖徹底放鬆身心靈。4月3日起至6月30日止，澎澄飯店推出「二泊三食 食樂趣」住房專案，入住園景探索客房二晚，每人只要3,600起，含二客「滋補養生在地味」套餐外，4月底前每日還有半小時專業教練健身課程，二人即可成行，心動不如馬上行動！

緊鄰飯店的澎坊三號港Pier3為澎湖特色地標，是澎湖首座大型購物中心，也是當地最大的免稅商店，全館涵蓋地上四樓、地下一樓，擁有全台唯一威士忌博物館、Go-star極限運動場、匯集國際知名精品美妝香氛及潮流品牌，加上年初剛完工的全新美食街，吃喝玩購一站就能滿足。

(工商時報)