首度與民視合作的迪克斯娛樂，擁有多個知名節目IP，目前製作有電視節目「閨蜜愛旅行」、Selina主持的「女人28」，網路節目則有沈玉琳「玩命街頭」，另外在劇集部份的投資有年輕人喜愛的籃球電影「違反校規的跳投」等，皆獲得不錯的成果。

迪克斯娛樂為全球化集團，擁有跨國際媒體資源優勢，近年來積極投資娛樂產業，除了支持台灣更多優秀的影視製作人才外，深信娛樂內容，可以替客戶創造出更多有別於傳統廣告的行銷方式，以娛樂視覺的效果，讓客戶品牌更能牽動消費者的心。

此次由林美秀主持的「這事有影嘸」，為民視首次與外部單位共同出資合製節目，內容以打破網路迷思為主軸，主要在於現在的網路資訊發達，許多人往往透過網路尋找一些解決各種疑難雜症的資訊，但真偽總是很難求證，為了破除不正確的謠言、迷思，特邀請各類專家在節目中破解。以觀眾的迷思做為切點，在導正觀念的過程中自然帶入品牌商品所欲凸顯的特性，以綜藝手法的包裝，將品牌商品融入於節目中，提供客戶透過娛樂傳播，作為行銷的解決方案之一。

考量民視收視族群特性，特邀請首次在無線台主持，深具質感與親切感的藝人林美秀，她本身就是個非常具有正義感且打破砂鍋問到底的人，所以「打破網路迷思」正是她所喜愛的節目內容，相信在節目中能充分發揮機會。

(工商時報)