新冠肺炎來勢洶洶，形成全球性的感染，生產製造供應鏈無論移廠還是舊廠原地升級，加速智慧製造取代傳統以人力主導工廠、邁向工業4.0的迫切性，勢無可避免。為幫助臺灣為數十幾萬家的中小型製造工廠產業升級、進入工業4.0，洛克威爾自動化（Rockwell Automation）提出針對性的平民化方案，提供免費的概念性驗證（Proof of Concept，POC），再由其專家團隊（New Application Development Team）提供幫客戶諮詢顧問及具體解決方案。

洛克威爾自動化總經理譚世宏表示，這次新冠疫情嚴重衝擊全球，尤其是中國大陸，工廠再三延遲復工，只能啟動在家工作模式，也激發企業對智慧化及數位優化的需求。發展智慧製造最核心的三大部分，依先後順序為數據整合、數據視覺化（可視化）及AI人工智慧，譚世宏認為台灣中小型工廠首先要具備的是數據整合的能力；洛克威爾針對中小型企業設計了簡單版本的系統，並針對一部分規模較小的台灣企業，提供免費的概念性驗證方案：只要客戶與洛克威爾簽訂POC，由客戶方提供專人及數據與洛克威爾合作，就可以進行，首先就省下價格不菲的軟件測試開銷。

洛克威爾自動化最近還收購美國一家全球性的智慧製造顧問公司，以支應針對中大型企業並日益成長中的專業（收費）顧問式服務。從2019年9月開始，洛克威爾短短三個月內已經為大陸十家以上的中、小型企業提供顧問服務，深入工廠進行評估、提供建議，達到提升產率、節省經費的目標。

譚世宏指出，對於有些客戶擔心提供工廠數據，等同泄露商業機密的疑慮，洛克威爾長期以來皆採取與合約客戶簽訂保密協議之策，以確保數據資料零外泄，加上最近洛克威爾再度獲得全球最具商業道德企業的獎項。

洛克威爾除了以連續12年獲得最佳商業道德企業打破業界紀錄，就企業社會責任也十分積極，不僅環保上力推安全性能源，在新冠疫情嚴峻的時刻，洛克威爾第一時間就以其產線設計快優準的優勢投入口罩機的生產線設計行列，以半饋贈極優惠方式，協助中國地區客戶調整口罩機產線、增加數倍生產速度，協助防疫。

為擴張以企業聯網（The Connected Enterprise）為策略的布局，譚世宏直言，洛克威爾除了本身工控方面的優勢，近年不斷加強IT、OT的後援需求。去年入股PTC，成為PTC最大股東，突破數據整合的技術瓶頸；近期還收購義大利有領先市場地位的HMI（人機界面）公司-ASEM，對於促成企業聯網以及產線設計優勢皆明顯加分。

(工商時報)