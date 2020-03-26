新冠病毒疫情持續蔓延至全球，尤以中國疫情重災區均為電子零組件主要產地，即使中國已陸續復工，卻仍有原物料短缺、可能再次因員工染病而停廠等問題，對於依賴供應鏈及生產據點在中國的台灣企業，得面對斷鏈帶來無法順利供貨的危機，但工業電腦大廠新漢反而不受影響，原因只有MIT。

新漢智能總經理林弘洲強調，「我們保證產品是MIT，除了品質好及交期穩定，也能降低客戶對間接接觸到病毒的擔憂。」

新漢工業級屏板電腦供貨無虞，全系列涵蓋12.1、15，17、19尺寸，以及比例4：3、16：9的機型，滿足自動化生產對高端人機介面（HMI）終端的需求。其中APPC1540T和APPD1500T的安裝切口設計成主流尺寸，能直接安裝，實現零等待時間成本。此外，具有高性能計算和圖像處理功能，可實現精確的HMI控制，以及更快的3D視覺處理、視訊轉碼、數據交換和回應能力；並且全系列前面板通過IP66，適用於防水防塵的工廠環境及設備機台。

「新漢要帶領台灣動起來」，新漢董事長林茂昌認為，「這次疫情是危機也是轉機，企業可以藉此重新審視自身的製造策略，思考是否順勢規劃數位轉型及自動化生產，以提升生產競爭力。」新漢擁有協助智慧製造及轉型升級的實戰經驗，提供顧問及系統整合多方服務，他歡迎企業主參觀新漢華亞智慧工廠及企業戰情室了解更完整的智造決策參考系統，依本身公司營運合適方法進行數位轉型的改革，以成功迎戰未來的變化。

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(工商時報)