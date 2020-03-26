疫情升溫，空間消毒滅菌的頻率與重要性，更受到企業高度關注。所羅門自主研發，整合丹麥移動機器人大廠MiR的機器人搬運車，推出智慧消毒機器人，讓公司行號、企業輕易做好防疫準備。

所羅門指出，像是醫院、辦公室、工廠、學校、賣場或人潮聚集的地方幅員廣大，採用傳統人工清潔方式，恐面臨人力成本增加或消毒品質不穩定等問題，因此開始洽詢消毒機器人，卻又擔心引進國外機器人費用高、不易操作、穩定性或後續維護等疑慮，所羅門說，公司的智慧消毒機器人整合丹麥自主移動機器人（AMR）領導品牌MiR，適合在下班後或無人環境下清潔，進行室內空氣、物體表面消毒，為公司省下清潔人力與預算，並優化消毒殺菌效果。

所羅門強調，智慧消毒機器人設定簡單，只要事前讓智慧消毒機器人掃描工作區域，機器人便能在設定區域中自由移動不受軌道限制，自動閃躲障礙物，因此可設定在下班後或無人環境進行全環境消毒滅菌工作；也不影響日常營運，使用者只需在遠端用行動裝置監控即可。同時，在消毒過程中，機器人能播放音樂或語音，提醒周遭人群迴避，加強對人的安全守護。人性化的使用介面與穩定讓MiR自主移動機器人全球已售出上千台的佳績，所羅門代理MiR多年，據透露，「某大型私立醫院的移動機器人（搬運車）就是與所羅門合作的。」

(工商時報)