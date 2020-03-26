2020對於亞太區觸媒還原劑最大供應商—諾瓦材料科技（NOVAX）而言，可喻為營收爆發關鍵年，除了國內加油站持續穩定加盟可期，另包括印度、菲律賓兩個耕耘已久的國家將開始採用諾瓦的觸媒還原劑，未來預估用量頗為可觀。

諾瓦是台灣第一家投入「AdBlue」（柴油車觸媒還原劑）生產製造的公司，也是全台唯一擁有美國石油協會API& 德國汽車工業協會VDA雙認證以及ISO 9001&14001認證，該公司製造的觸媒還原劑已廣受全台138家加油站肯定加盟，今年將全力朝倍數成長至250家目標邁進。由於柴油的效率高且售價低於汽油，因此許多大型交通工具如客運車、貨運車、飛機、裝甲車都使用為燃料，但由於其雜質較多，燃燒後易產生煙灰、NOx（氮氧化合物）等有害人體健康的污染物，因此各國都陸續制定老舊柴油車汰換政策，歐盟有許多國家已於2006年起制定柴油車加裝SCR觸媒轉化器才能上路的法規，台灣也已經制定柴油引擎必須加裝微粒過濾器的政策。

運用物聯網、雲端、大數據等科技，諾瓦四年前開始斥資研發具有AI人工智慧化軟硬體，自行研發出「i-Depot智慧儲槽加注系統」，藉由物聯網平台連結行動載具可精算出車用觸媒還原劑的加注量以及存槽儲存量，一旦槽內的儲存量低於設定值，系統就會自動叫貨填補，可達到加油站零庫存和即時補貨的功能，除此系統也會自動產生報表解決以往人工抄錯的失誤，且加油站也可掌控所有交易明細、增進管理效益。

諾瓦董事長楊聯智表示，此系統讓加油站大幅提升車用觸媒還原劑的銷售量，平均半年內可增加10-20倍，讓加盟的業者能在短短幾個月便能回收系統建置費用，除此繼大型柴油車開始普遍使用後，諾瓦也推出「AdBlue Plus 1加侖」供應柴油轎車專用，由於柴油卡車、巴士的管路較粗，但轎車精密程度較高，為防止轎車觸媒轉換系統的精密噴嘴堵塞，引進德製次奈米超膜過濾系統（ultrafiltration，簡稱UF），並輔以特殊製程，提升100倍過濾效能，過濾粒徑高達0.01微米以確保產出的AdBlue更為精純，能大幅延長產品保存期限、保護小轎車精密零件。

楊聯智提及2020將採「國內、外並重」策略發展，除了設定年底達到250家加油站目標，另外努力多年朝南向市場布局也會有回報，尤其是印度、菲律賓兩大市場，印度已設定2020年4月實施六期環保解決日益嚴重的空污問題，此舉迫使業者必須建構觸媒還原劑加注系統，讓車主可快速補充車用觸媒還原劑，由於諾瓦已拿到印度最大石油公司（IOCL）車用觸媒還原劑供貨權，未來雙方緊密配合無可言喻。除此菲律賓受近年經濟發展快速對電力需求大增的影響，今年4月開始就會有柴油組合式發電廠陸續啟動，俱將成為使用諾瓦柴油還原劑解決重油燃燒排放NOx的客戶群，讓諾瓦在菲律賓及東南亞開發中國家迎向新曙光。

(工商時報)