鑒於從新冠肺炎（COVID-19）爆發迄今確診與死亡人數不斷增加、造成全球恐慌，暐世（4197）本化工專業企業之責，研發對應產品供應市場需求，此產品係以茶樹為主體研發，名為「CORESENCE茶樹抗菌乾洗手凝膠」、「CORESENCE茶樹抗菌乾洗手噴霧」，兩款新產品以便利設計讓民眾便於隨身攜帶，茶樹抗菌乾洗手凝膠手部清潔，細膩、溫和不殘留，茶樹抗菌乾洗手噴霧式手部清潔可迅速消除髒污、異味，兩種新設計產品可協助民眾隨時做好手部消毒不殘留。

位於新竹的暐世生物科技為一家在產品的技術開發方面涵蓋了「居家體外檢測系統」、「皮膚保養品」、「菌種發酵」以及「基因檢測」四大主軸的國內外知名公司，暐世規劃2020年除延續主軸產品血酮推廣外，另有尿酸檢測新產品上市，及菌種發酵天然玉米黃素的合作案及原料的市場商機，還有皮膚保養品的拓展，因此法人預估，暐世未來的營收及成長均有機會報捷，可望持續在生技產業發光、發熱。

(工商時報)