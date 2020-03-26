為因應新冠肺炎疫情，苗栗縣政府原訂3月21日至22日於苑裡鎮山腳國小日式宿舍群之「苑裡幸福、智慧市集」已延期辦理，但為打造智慧商圈以持續活絡行銷苗栗地方特色產業，苗栗縣政府將線下市集改以線上直播方式替代，並於21日於「徐耀昌加油讚」臉書直播，由縣長徐耀昌赴苗栗玉清宮參拜，祈求消災解厄、保佑縣民安康、疫情早日落幕，更分享苗栗特產及相關行銷計畫，其中包含智慧商圈APP、智慧販賣機等，期冀帶動縣內產業發展，同時展現苗栗縣政府力拚經濟的決心！

為推廣智慧商圈APP，縣府工商發展處特別邀集在地青創與農特產商家，包含大青皇巢（樂仙米農、樂活小農、玉順紅棗園）、返青富民（蜜鄉養蜂園、澗水藍、水頭人家民宿）、用心米舖、幸福小築、大象自然生活農家、轉木工房、德一食品、理博農業生物科技公司等，於苗栗玉清宮擺攤設展，當地業者熱情地與縣長分享辛苦生產、耕耘的結晶！

苗栗縣政府與經濟部工業局合作導入「苗栗縣智慧商圈APP」因應疫情，縣府採用「宅經濟」模式推廣苗栗在地特產，讓消費者以APP操作即可購買苗栗縣的特色商品，以提高購物便利性，亦可減少店家行銷成本與增加行銷通路。這系列行銷計畫中所建置的「智慧販賣機」，與傳統販賣機不同之處在於智慧販賣機採多元支付方式，同時全螢幕的機型可輪播商家廣告，而商品規劃也以縣內特色商品為主，藉此全力輔佐縣內商圈發展，目前已有南庄鄉農會、公館鄉農會及大湖鄉農會提供在地農特產品，並利用智慧販賣機展售。

此外，縣府還特別關心弱勢族群，由工商發展處跨局處結合社會處，針對縣內「脆弱家庭」以智慧販賣機作為物資發放點，每日可憑悠遊卡兌換愛心物資一次，受贈者無須與發放物資的人員面對面接觸，目前在苗栗市玉清宮設置智慧販賣機，脆弱家庭愛心物資領取部分，為求貼心，將於本周開始寄發「專屬領取愛心卡」，脆弱家庭在收到後即可憑卡換取愛心物資，後續將陸續擴增至其它地區，造福更多民眾。

(工商時報)