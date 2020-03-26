以引進國際品牌原料並推出國人最適化生技保漸產品馳名的「御松田」，繼在各網路平台衝出高人氣後，因應廣大消費者要求，籌劃多時的「御松田健康生活館」雲端生技保健官網，即日起全國正式試營運。

國人近幾年開始重視生技保健，因此，創造相當龐大的市場經濟規模，再加上宅經濟世代開啟，更加速生技醫藥產品的高曝光率及流通率，然，保健產品品質的認定及效益性是消費者在選購前的一大疑慮；遂此，「御松田」以其在各網路平台所遇到的使用者問題，如原料來源、製程品質認證、產品效益分析、建議使用方式等，製作成系統化、淺顯易懂的圖示，並建構健康、安全、專業的「御松田健康生活館」雲端生技保健官網，讓國人在這平台找到所需要的保健產品。

事實上，品牌知名度是相當難以在短時間建立的，首先，消費者要能認同產品，意即從購買前的搜尋、產品的詢問、產品使用效果到購後的服務等均要能滿足消費者的需求，慢慢的建立起對品牌的忠誠，再加上使用者的口耳相傳，才能建立品牌知名度。

再者，「御松田」的初衷，即是要國人能用平實的價格享用到高品質的產品，因此，採取需求導向的市場策略，即原物料大多採用國際大廠，如膠原蛋白來自歐洲第一大品牌德國GELITA的水解膠原蛋白、蘆薈用全球第一品牌ALOECORP原料，乳清蛋白選用德國生醫原料大廠LACTOPROT；除原料等級高選配外，再採跳躍式行銷，即免除盤商、經銷商、零售商之中間成本，如人事、行銷、廣告及運輸等費用，由製造商直接配送消費者端，此模式不僅降低消費者擔心的責任歸屬問題，最重要的，消費者買到真正平價卻高品質的保健產品。

「御松田健康生活館」有順暢窈窕、美妍美肌、養生機能、運動健身等四大保健取向，並嚴選多款不同類型的保健食品品牌加入平台，其經營規模再擴大；逛一次「御松田健康生活館」，即可選足所需之保健產品。免費諮詢專線：0800-291188，御松田健康生活館官網：https://www.healthyfood-rs.com。

(工商時報)