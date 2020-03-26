以「用大自然的智慧，守護全家人健康」打造趨勢保健產品的東揚生技，繼推出「勇力鈣」、「綠補健」兩款保健食品受到使用者肯定後，再推出富含薑黃素（curcumin）成份的「優益甘」，由於薑黃素能促進新陳代謝、常保精神旺盛、增強體力，「優益甘」是維持健康的最佳臻品。

該公司董事長暨執行長沈威致表示，由於預防醫學觀念的抬頭，人們愈來愈重視身體健康，也逐漸依賴保健食品來提升自我健康狀況。東揚「優益甘」取自台灣最大的薑黃無毒農場，採用100％本土生產的秋收薑黃，從種植到收成皆以無農藥及化肥的方式，實行無毒無污染的栽培，富含優質的薑黃素、薑黃酮及多種天然抗氧化成分、礦物質等，以冷凍乾燥、低溫研磨技術處理，保有不受破壞的營養素，不添加賦形劑及化學色素，是100％純天然的營養保健產品，經SGS檢驗合格，無農藥、無重金屬殘留，是真正能維護身體健康的臻品。

沈威志指出，近年來，歐美各大研究機構和大藥廠，更積極投入以薑黃素作為各種藥品的研究和應用，在實驗室和動物研究的成果上，皆支持薑黃素的很多健康益處。薑黃裡最重要的獨特成分是薑黃素，它屬於多酚類植物化合物，薑黃素的抗氧化效果約是維生素E的1.6倍，黃酮類的2.3倍，維生素C的2.7倍以上；高純度的薑黃粉，外觀呈現非常鮮豔亮麗的金黃色細緻粉末，而低純度的薑黃粉，外觀則呈現淡黃色粗糙顆粒狀。坊間一般薑黃的薑黃素含量都很低，所以大多以萃取方式來取出薑黃素，再以萃取的濃縮薑黃素，滲入賦形劑、色素等含有化學成分的原料來調配，長期食用可能有健康風險。洽詢電話：（06）313-6789。

(工商時報)