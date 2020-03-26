網購平台知名草本植物保健食品研發商「明奕科技」，繼殿粉／脂肪分解酵素在保健市場熱賣後，今（109）年應廣大使用者要求及保健產品新趨勢，推出複方有酵全新升級版「脂澱分解酵素＋蛋白質纖維分解酵素」，由於效用率更高，預估將衝出一波高出貨率。

該公司負責人黃雅青表示，明奕科技雖是保健食品業的後進者，但前身卻是已在高屏地區經營科學中藥近35年的盤商，因此深知客戶對於保健產品的渴望與需求。此次全新升級版「脂澱分解酵素＋蛋白質纖維分解酵素」，除了原有的配方外，不僅增加了木瓜分解酵素及鳳梨酵素，讓效力加倍外，為讓效用率大幅攀升，更不惜成本選用ALOE VEAR美國洋蘆薈，該原料是全球唯一專利蘆薈，不含蘆薈素；ALOE VEAR美國洋蘆薈從收割、加工、生產製造，於黃金36小時完成，充分擷取所需成份。

黃雅青指出，3年前的殿粉／脂肪分解酵素能在網購平台熱銷且在口碑的推薦下衝出高人氣，即是瞭解消費者真正想要的是什麼保健產品；而今，順應保健新趨勢，以最自然、最合乎使用者以及消費者生活習慣，從原物料、製程、口感、有效成份等，採最佳配比設計，而這樣的概念來自於多年經營科學中藥的專業能力，即是將科學中藥的概念融合於草本植物的新創性，既有功效又貼合使用者所有的感官需求。

明奕科技架構商品多樣化，除殿粉／脂肪分解酵素外，再增加膠原蛋白、二型膠原蛋白、薑黃＋紅麴、左旋精胺酸、胎盤素＋血紅蛋白鐵、穀胱＋珍珠粉、瑪卡＋蟲草等多款國人最常食用的保健產品。搜尋「明奕」即可。

(工商時報)