太陽是取至不竭的能源，資源豐富又無需運輸，既免費使用，且對環境無任何汙染，太陽能已為人類創造了一種新的生活型態，也是未來的主力能源。

如何可以利用這免費的資源呢？就是在屋頂建置太陽能光電發電系統，它所生產出的電力可全額賣電，並與台電公司簽定購電契約20年；不但投資了一項保護地球的裝置，又能美化住屋外觀與遮陽，亦能幫助您創造低碳獲利。

彰化縣埔心鄉農會位於彰化縣的中心點，一向本著服務農民、改善農村生活盡心盡力，為在地的農村農民謀求更大的福利，並對節能環保也相當重視，也想為地球盡一份心力。所以就想利用閒置的屋頂，利用免費的能源，來建置太陽能光電系統。並在接觸到天晴能源專人服務洽詢，經由詳細的介紹說明及規劃設計，最終選擇就是天晴能源集團。

天晴能源集團是以太陽能光電系統、太陽能熱水器、空氣能熱水器的專業廠商，更能夠有效地做現場整合規劃設計。不管是學校、飯店、公司行號的大案場，或是一般住家的小案場都有承做，而且是從規劃、送件、施工到完工掛表的一條龍服務，天晴能源都是用高標準的規格來規劃每一個案場，一貫宗旨都是讓每個消費者能夠安心享用太陽能所帶來的收益，當然也包含最重要的售後服務部份是天晴能源秉持著永續發展的目標，對於客戶的任何問題，完全不會馬虎，用心的對待每位選擇天晴的客戶們。

在安全環保、節能減碳，提供消費者更優質更有保障的產品，在遍布全台灣各地大大小小的案場，讓消費者安心滿意，就是天晴能源更加努力的動力。有陽光的地方就有生命，有生命的地方就有未來。免付費服務專線：0800-389-359。

(工商時報)