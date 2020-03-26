台灣位於亞熱帶地區，像這樣有點熱、又有點溼的環境，正是蚊子最喜歡的生長環境，為登革熱流行高風險地區。登革熱是一種「社區病」、「環境病」，且病媒蚊對於叮咬對象並無選擇，一旦有登革病毒進入生活範圍，且周圍有病媒蚊孳生源的環境，就有登革熱流行的可能性，所以平時應做好病媒蚊孳生源的清除工作，除了預防之外也應主動出擊，市面上有眾多防蚊產品，電蚊拍、防蚊液、捕蚊燈、防蚊貼片、防蚊手環、蚊香…等，但是想殲滅家中的蚊子大軍，到底要怎麼挑？

最近，在《當代生物學》的一篇研究顯示，蚊子是可以被「古典制約理論」給操作的，經由揮拍，讓蚊子體驗「瀕死體驗」動作，就算沒殺死蚊子，也足以讓蚊子在之後的一段時間內對攻擊者進行迴避，進而達到驅蚊、防蚊的功效，因此太星電工產品企劃陳姵茹指出其中電蚊拍則是最有效果又不影響人體健康的防蚊產品。

太星電工新推出了一系列多款電蚊拍，針對不同用途設計，大網面款式，增加補蚊範圍；特殊超密四層網面，針對小黑蚊，不漏抓；功能電蚊拍，結合了手電筒；USB充電功能，滿足你更多需求。且每款皆有安全網面的設計，不怕誤觸，也有充電式跟電池式可做選擇，瞬間電擊最高高達3,500V，不管是在房間、客廳、廚房、戶外都適用，多種款式清楚分類，可依需求挑選。

其實病媒蚊之防治工作人人有責，假如有部份居民不參與清除，那他家中所養的病媒蚊就有可能成為傳播登革熱之病媒蚊，不僅會叮咬傳染給鄰居，更會叮咬傳染給自己家人，所以人人必須對登革熱有正確的認識，並且共同維護社區環境，協力清除病媒蚊及孳生場所，才是避免感染登革熱的唯一方法，提升生活品質，從滅蚊開始。網址：www.max-star.com.tw。

(工商時報)