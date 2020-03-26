六軸關節型機械手臂，礙於關鍵零組件及套件受制於日本，在成本因素下，本土產業一直無法跨入此項領域，大多直接向國外採購，在現階段發展本土智慧製造上有所遺憾。有鑒於此，利茗機械挾著50年減速機製造優勢，已開發出六軸關節型機械手臂套件，和已量產的諧波式及RV減速機等關鍵零組件，大幅降低組裝成本，對機械手臂製造本土化注入一股強心劑。

利茗總經理林育興表示，諧波式減速機及RV減速機是機械手臂的關鍵零組件，一支六軸機械手臂需要六個減速機，過去礙於這兩種減速機都仰賴日本進口，在成本考量下，也阻礙本土機械手臂產業發展。看好工業4.0的發展潛力，利茗研發團隊已開發出諧波式及RV減速機系列產品，並接單量產，目前主要以大陸、韓國、土耳其及印度為主要市場，由於產品質量精良，目前已與德國百年機械廠展開合作。

為了提供機械手臂組裝更簡單快速，利茗也開發出相關套件，不但成本大幅降低，且組裝門檻較低，對發展本土機械手臂產業大有助益。林總經理期許利茗能起拋磚引玉的效果，帶動台灣本土機械手臂產業發展，同時也為台灣發展智慧製造提供更有利條件。

董事長林秋雄表示，製造業就是要堅持做好產品，自然就會得到客戶的信賴與支持，這也是利茗長久以來堅持的信念，也因此營運一直穩健成長，不但根留台灣，且不斷在台擴大投資生產線，期待以更好的製造環境與設備，提供更優質的產品與服務。

(工商時報)