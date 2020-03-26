美軍第7艦隊的羅斯福號航母（CVN71）。（摘自USPACFLT官網）

以3月24日至3月25日為例資料來源：worldometers、媒體

美國疫情煞不住，全球第一強權被世衛組織（WHO）警告，將成新冠肺炎疫情新中心！儘管逾半人口遭禁足，卻無法遏阻病毒攻城掠地，疾病管制暨預防中心(CDC)專家警告，美國死亡人數3周內將攀頂峰，以目前速度，美國很快超越大陸，成確診第一大國。新增6成來自紐約大都會，感染率是美境其他區域8到10倍，紐約州長郭謨怒嗆聯邦，呼吸器要3萬台只給400部，「是要我從2萬瀕死者中挑人用嗎？」

吸呼器要3萬給400 紐約州長開嗆

美確診病例近5萬5千起，近日每天以新增萬例速度狂飆，醫療物資緊缺，郭謨24日憂心忡忡表示，疫情宛如「子彈列車」般擴散，紐約市確診案例每3天就翻倍，感染人數4月中前恐將登頂，不要以為疫情曲線馬上就向下。

郭謨預期，紐約需14萬張病床，但現在僅5萬3千張可用。他痛批政府抗疫不力。「口罩在哪？呼吸器、防護衣呢？」他說，總統說抗疫是場戰爭，「就該像戰時動起來！」

郭謨喊話後，總統川普25日一早發推特回應，強調「很努力協助紐約州與紐約市，並與州長及市長交涉，生出大量東西給他們，包括4座醫學中心，4座新醫院。假新聞說我討厭郭謨才不幫忙，我剛送了4000台呼吸器過去！」

嚴防群聚感染 紐約市釋放300囚犯

為顧及醫療資源，紐約市長白思豪語出驚人說，擬有限度釋放300名7旬以上囚犯，但不包括家庭暴力與性侵犯。但因紐約疫情嚴峻，紐約也湧現出城逃亡潮，各州避之唯恐不及。

此外，部署海上美軍也無法倖免。美國海軍通報，太平洋航母「羅斯福號」軍艦，已出現3起確診病例，陸海軍至今無一倖免。

航母傳3例確診 陸海軍無一倖免

紐約疫情大爆炸，白宮更提心吊膽，已開始將紐約市規畫為相當大陸與歐洲的疫情熱區，24日建議行經、出入紐約市者均須自我隔離14天。

針對美國疫情先前防疫不力，微軟創辦人比爾蓋茲指「已錯過避免強制封鎖最佳時機」，他建議美應實施封鎖6-10周。川普也已向韓國緊急求援，盼協助醫療物資。

(中國時報)