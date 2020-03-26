繼2名華航貨機機師確診新冠肺炎後，又有1名長榮空服員染疫，加上1名荷蘭籍副機師，目前總計4名航空業人員中標，恐慌開始在業界蔓延；而立委昨上午提前爆料空服員確診，交通部沒即時掌握資訊，被立委批「太誇張」，交通部承諾盡速查漏洞。

時代力量立委邱顯智昨在立法院交委會爆料，長榮航空有空服員染疫，有組員收到簡訊須居家隔離至3月29日，詢交通部政次王國材是否知情。王回答有掌握機師染疫，但空服員沒掌握，邱立刻秀出簡訊並批交通部「誇張」。

航空公司 無通報義務

王國材解釋，機師或空服員確診，疫情中心會通知航空公司，但航空公司沒義務向交通部通報。

疫情指揮中心發言人莊人祥說，新確診空服員（案232），3月8日至3月11日飛美國、15日飛印尼，22日發病，24日確診，這位空服員16日返台後即自主健康管理，其間有至地勤工作並與同事見面，目前已框列空服員家人、非同住家人及友人共8名接觸者，同家公司接觸同事人數框列進行中。

隱匿說四起 基層恐慌

前天有媒體爆料染疫機師來自華航，並質疑高層隱匿，華航董事長謝世謙昨在立院否認隱匿，強調相關訊息都由疫情中心回應，中央訂規範，公司只是配合。

他說，機組人員去三級警示區有管理辦法，由外站的總經理督導，人員行動也都被限制。他重申，知道基層恐慌，但指揮中心已做了說明，如被匡列就通知個人，沒被匡列就代表安全。

王國材表示，機師在國外都有一套標準程序，如進出有專門通道、在旅館房間內用餐、不能外出等，目前已請華航調查2人在外站行為，看是否有漏洞。

(中國時報)