防疫小精靈

隨著大陸疫情趨緩，湖北各地陸續解封。湖北台胞返鄉自救會會長徐正文25日表示，目前我還有152名幼童和學生，以及6名孕婦滯留湖北，甚至幾名高三生面臨申請學校問題，希望政府能盡早讓他們返台。他建議政府可推動第三批包機，或以一定標準讓他們自行回家。

6名孕婦 有產檢需求

湖北省從昨天起，除武漢市以外地區恢復對外交通，徐正文說，據他所知，解封後陸續可以上班、工作，但學校還沒開課，而後援會統計，目前仍有152名幼童與學生仍滯留當地，其中不少是高三學生，他們恐怕錯過大學面試時間，也有大學生不能透過網路上課。

除學生之外，徐正文表示，還有6名孕婦無法產檢，其中1人是上批包機因體溫37.1度被請下包機的孕婦，希望趕快讓這400多人回來。

有關包機一事，徐正文指出，衛福部長陳時中日前表示，要考量台灣防疫能量問題、行政院院長蘇貞昌也認為包機在防疫上較為安全，因此滯留武漢的民眾都希望在不造成台灣防疫負擔下，政府能夠啟動第三批包機，一架華航、一架東航，優先接回150名幼兒學生、孕婦，預計可以接回約300名。

對於滯留湖北「註記管制」爭議，一名武漢台商表示，現在湖北疫情已經控制住了，與歐美國家相比安全許多，但民進黨政府的主觀意識改不了，還是認為大陸疫情嚴重，不願取消註記，讓他們無法自行返台。

盼取消註記 自行回來

武漢台商強調，台灣人民回台灣是天經地義的，這是憲法給予老百姓的權利。防疫優先只是借口，隔離、包機都只是技術性的問題，重點在於「政府想不想讓人民回家」，作法讓人難以認同。至於武漢的現況，他表示，疫情已經控制住了，許多人都出門上班，民生物資也很充足。

港派包機 我們還在等

值得注意的是，隨著湖北疫情穩定，香港政府昨派出兩班包機接載在湖北的香港居民返港，首班包機載有130名港人，第二班有150人，港府只要求從湖北返港的民眾，居家隔離檢疫14天。

(中國時報)