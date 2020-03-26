9歲的小男孩將包機返台的過程畫成了一幅畫，相當逗趣也充滿正能量。（陽大醫院提供／胡健森宜蘭傳真）

「1月回武漢就遇到封城，整整2個多月沒有接觸外面的世界…」第二批武漢包機返台的361人，昨天清晨隔離期滿「出關」，除鬆口氣外，也紛紛感謝醫護及工作人員辛勞。他們沒想到僅是到湖北探親，就遇到封城，這趟返鄉路迢迢，只想回家好好放鬆休息。

宜蘭蘭陽檢疫所安置112人，昨清晨，1名媽媽帶著2名未滿10歲的孩子一起隔離，在準備出關時，對檢疫所的一切，反而顯得有點離情依依，9歲的兒子還將自己搭包機返台過程畫成一幅畫，對醫護及工作人員表達感謝。

另名13歲的小妹妹以工整字體寫下一封簡短感謝信，感謝蘭陽檢疫所內負責收垃圾的工作人員、醫護人員等，以及所有的無名英雄。她還貼心提醒抗疫人員要多休息，並表示台灣一定能打贏這場「戰疫」，最後再寫上大大的英文「Fighting」，幫所有人加油打氣。

桃園2處檢疫所共安置249人，部分由家屬接回，多數人由巴士分別送往機捷A8站、桃園高鐵站，結束這段「奇異」旅程，他們直呼，開心又感恩。

江姓陸配說，1月20日抵達武漢探親，雖可回家，卻也已整整2個多月，太激動了，也非常感謝，她要謝謝政府、醫護、媒體，給了她們最大的幫助和鼓勵。

王姓國一學生因前往武漢探望外公、外婆，受到封城影響留在當地。她說，解除檢疫後，最想趕快回到學校趕課業進度，這段期間也與同學保持聯絡，知道學校的事，但仍想快點看到他們。

滯留在湖北的彰化縣溪湖鎮李姓鄰長夫婦，在結束14天檢疫期，上午開心返家，2人感謝各界幫忙，包括檢疫所的工作人員、中央與地方政府，2人也在現場打電話給溪湖鎮長黃瑞珠，感謝她的協助。

(中國時報)