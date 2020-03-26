面對湖北啟封及武漢將解封，400多名台商能否自行返台？行政院召開跨部會討論後決議不取消註記，仍與陸方交涉以包機載運返台，若有特殊個案，由流行疫情指揮中心及陸委會研判。陳時中昨強調，解封和解註記是兩回事，且涉及國家事務，還是聽行政院的。

總統府發言人丁允恭昨表示，政府的原則一向很清楚，就是「防疫優先」、「弱勢優先」，維護國人的權益，也保障國內防疫工作的完整，會繼續與對方溝通。行政院發言人Kolas Yotaka也表示，政院與指揮中心立場一致。

陳時中表示，對武漢進出者註記身分，主要因武漢狀況嚴重封城，他們不能出來，而被推定有高風險，認為有加強管理必要。

他說，湖北不是真正解封，而是有序的交通，各城市有不同的規定，代表不同區域間存在不同的風險，所以還需要時間觀察，在此期間以包機為主，也不排除有定點、定時的航班，例如選點在上海，長榮航空每天或隔兩天，有一航班專門載有註記的民眾，主要是把風險框在一定的範圍裡面。

對於指揮中心與行政院不同調聽誰的？他強調，指揮中心可以自己做主，但若涉及國家事務，還是聽行政院，因為國家的行政體系還是存在。

台灣民眾黨則呼籲行政院長提升防疫指揮官層級，落實跨部會間溝通，讓各部會防疫政策可以一致。黨團總召賴香伶表示，政府重點是在安全情況下執行任務，盡快把國人接回來最重要。

國民黨團書記長蔣萬安說，當初包機是因武漢的交通被禁止，如今解禁，包機的理由已不存在，政府仍堅持的理由為何？應該要跟國人說清楚，是防疫？還是其他考量？否則應該要讓他們以其他方式回來。

(中國時報)