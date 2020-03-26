昨新增1名國籍航空空姐確診，機師和空服員累計有4名確診，引起民眾及業界擔憂，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，研議將公共接觸有關的確診案例，公布其職業別；另醫療醫護、長照機構照護人員有發燒及症狀，將擴大採檢。

空姐確診，但指揮中心一直不願公布是哪家航空公司，也不說明職業，但空姐身分及其所屬航空公司消息早已傳遍，另對於航空公司內部管理，有公司發出內部信清楚說明，並提升自主管理，有的則沒有，內部人心惶惶；外界建議未來與公共接觸有關的確診案例，應公布其職業別。

陳時中指出，基本上，若與確診者直接相關，一定會接到通知，內部管理的事情，可請交通部和航空業者處理。至於確診者若從事公共服務，如何來界定什麼狀況下，才要公布其職業別，會再研究。

另針對照護機構人員確診案例，疫情指揮中心已訂定強化醫療及照護機構感染管制作為，擴大醫療機構、住宿機構醫事醫療和照顧工作的人員採檢條件，如果有發燒或呼吸道症狀，醫師懷疑可能是新冠肺炎，就可以採檢。疫情中心指出，這些人員若症狀發生，經過連續間隔24小時兩次採檢陰性，醫師評估緩解後就可以恢復上班，不受14天限制，以免造成人力壓力。

(中國時報)