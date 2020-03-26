武漢4月8日即將解禁，滯留武漢台胞希望能夠盡快返台，行政院長蘇貞昌說他們必須包機回來，中央流行疫情指揮中心昨也跟進蘇揆說法。不禁令人疑惑，新冠肺炎的毒性在世界各地都一樣，更不會因在武漢就比較特別，為何對滯留武漢台胞差別待遇？

況且，目前有152位學生還在等待機會趕快回到台灣上學，他們當初去武漢，難道能預知到疫情會爆發嗎？這段期間被困在武漢，他們的受教權難道就不用被重視？

目前世界主要國家都受疫情影響，被列為3級疫區，從國外回來的留學生都要居家檢疫14天，但他們可以各自搭機回來，唯獨滯留武漢的台胞卻還要等包機？這樣的道理究竟何在？

病毒難道會因為在武漢被發現，所以就比其他的地方還要毒嗎？滯留在武漢的台胞，難道跟滯留在其他國家、地區的台灣人會有所不同嗎？政府一直希望在防疫上尊重醫學專業，指揮官陳時中本來的說法也比較科學，昨卻大轉彎順從蘇揆說法，堅持要包機，這個轉折是科學考量還是政治考量？

政府對待同胞時，應以人道考量，在對付疫情時，更該做科學考量。被滯留在武漢不是原罪，回台一樣要接受居家檢疫規範，政府應該要做的是完善返台後的防疫措施，而不是對武漢返台的同胞有針對性，硬性要求用包機。

若政府堅持包機，是否能夠拍胸脯保證包機一定可以成行？對滯留當地的民眾來說，盡速回來才是最重要，如果兩岸談判不順利，政府是不是就不該阻攔他們透過其他方式返台？蘇貞昌堅持要包機，那就要保證一定會有包機，否則就是推諉之詞。

(中國時報)